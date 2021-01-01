

يلو ترعى رالي حائل الدولي 2021 للعام الثاني على التوالي يلو ترعى رالي حائل الدولي 2021 للعام الثاني على التوالي

المربع نت – سجلت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة “يلو” حضورها في رالي حائل الدولي للعام الثاني على التوالي بكونها الراعي الذهبي للرالي والذي سيقام هذا العام خلال الفترة من 6 – 11 ديسمبر المقبل.



يأتي ذلك امتداداً لرعاية “يلو” للعديد من الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والثقافية والرياضية البارزة التي تشهدها المملكة في ضوء الحراك والدفعة الكبيرة التي أوجدتها رؤية 2030 في شتى المجالات.



وبهذه المناسبة تحدث رئيس مجلس إدارة شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة “يلو” الأستاذ ناصر القحطاني قائلاً:

قد يعجبك أيضا...

“تأتي مشاركة “يلو” هذا العام تلبية للدعوة الكريمة التي تلقتها الشركة من سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وتقديراً لهذه الدعوة الكريمة قررنا أن يكون حضور “يلو” مميزاً كعادتها بأن تكون راعياً ذهبياً لهذا الحدث العالمي”.وأضاف القحطاني:“مبادرات ودعم “يلو” لمختلف الأنشطة والفعاليات شملت العديد من مدن بلادنا الغالية، وفي حائل تحديداً كان لنا حضور مميز برعاية رالي حائل الدولي في العام الماضي، ثم إقامة فعاليات صيّف مع يلو بالتعاون مع منتزه لافيرا بارك، والذي حظي بتفاعل وحضور كبير من أهالي وزوار عروس الشمال، واستكمالاً لجهود الشركة في تعزيز رسالتها الاجتماعية وتنوعها لخدمة أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع يجد من يتابع مسيرة “يلو” حضورها في النشاط الاجتماعي عبر العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة، وفي الجانب الثقافي الذي توج برعاية معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اختتم مؤخراً، وفي الجانب الرياضي الذي يهم شريحة واسعة من الشباب ترعى “يلو” دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ونخبة من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونعود اليوم للعام الثاني على التوالي لرعاية رالي حائل الدولي الذي نتمنى أن يواصل رحلة النجاح والتميز التي لازمته منذ انطلاقته.”