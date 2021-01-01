

تويوتا مصر تطرح سيارة “بيلتا” 2022 لأول مرة بسعر يعادل 56 ألف ريال تويوتا مصر تطرح سيارة “بيلتا” 2022 لأول مرة بسعر يعادل 56 ألف ريال

المربع نت – طرحت تويوتا مصر سيارة “بيلتا” سيدان 2022 الجديدة المبنية على موديل سوزوكي سياز لأول مرة في السوق المصري ، ولنبدأ بسرد الأسعار وأهم الموصفات.



السيارة معتمدة على محرك 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 103 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، ويبدأ سعرها من 235,000 جنيه مصري (56,200 ريال) للفئة الأساسية، و275,000 جنيه (65,700 ريال) للفئة الثانية.



وتتوفر السيارة بضمان 5 سنوات أو مسافة 150,000 كيلومتر، أيهما أقرب.. وبالنسبة لأبعاد السيارة فيبلغ طولها 4,490 مليمتر وعرضها 1,730 مليمتر وارتفاعها 1475 مليمتر وخلوصها الأرضي 160 مليمتر ومساحة صندوق الأمتعة 478 لتر.

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وتشمل مواصفات السيارة مكابح مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل ومثبت سرعة وحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية، وتتوفر بإطارات 15 إنش ونظام توجيه كهربائي ومكيف هواء يدوي ونوافذ كهربائية.الفئة الثانية توفر كذلك مصابيح أمامية وخلفية LED أوتوماتيكية، وإطارات 16 إنش، ومفتاح بصمة اليد، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وشاشة لمسية 7 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، وتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي للتكامل مع الجوال والمزيد.