المربع نت – طرحت تويوتا مصر سيارة “بيلتا” سيدان 2022 الجديدة المبنية على موديل سوزوكي سياز لأول مرة في السوق المصري ، ولنبدأ بسرد الأسعار وأهم الموصفات.
السيارة معتمدة على محرك 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 103 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، ويبدأ سعرها من 235,000 جنيه مصري (56,200 ريال) للفئة الأساسية، و275,000 جنيه (65,700 ريال) للفئة الثانية.
وتتوفر السيارة بضمان 5 سنوات أو مسافة 150,000 كيلومتر، أيهما أقرب.. وبالنسبة لأبعاد السيارة فيبلغ طولها 4,490 مليمتر وعرضها 1,730 مليمتر وارتفاعها 1475 مليمتر وخلوصها الأرضي 160 مليمتر ومساحة صندوق الأمتعة 478 لتر.
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التعليقات على تويوتا مصر تطرح سيارة “بيلتا” 2022 لأول مرة بسعر يعادل 56 ألف ريال
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