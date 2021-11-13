دراسة تكشف ألوان الملابس المناسبة لبشرتك.. الأزرق للبيضاء والبرتقالى للسمراء

يعانى الكثيرون من الحيرة عند اختيار ألوان الملابس المناسبة مع بشرتهم، وقد يستطيعون للوصول للون المناسب أو لا، لكن هذه الحيرة قد تتنهى حيث وجد باحثون في اسكتلندا أن الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة هم الأنسب للملابس الزرقاء، بينما يُعتقد أن الأشخاص ذوي البشرة السمراء تتوافق معهم درجات اللون البرتقالي والأحمر الدافئ، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
الألوان المناسبة للبشرة الفاتحة والداكنة
قال مؤلف الدراسة الدكتور راينر سبرينجيلماير من جامعة سانت أندروز: "الملابس مهمة لتقدير الذات وللصحة النفسية".
واعتمدت نتائج الدراسة على تجنيد 160 مشاركًا لتقديم آرائهم حول الألوان التي تناسب الوجوه المختلفة في الصور التى وزعت عليهم حيث استخدم الباحثون 12 صورة لوجوه نساء بيض تم التقاطها تحت إضاءة قياسية – والتى كانت لست سيدات من ذوى البشرة فاتحة و6 سيدات من ذوى البشرة السمراء.
قال المؤلف الرئيسي البروفيسور ديفيد بيريت: "لقد أعطينا المشاركين مجموعة كاملة من الألوان للاختيار من بينها..بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل الألوان في درجة السطوع ..وعلى الرغم من تنوع الألوان المتاحة، مال المشاركون إلى التركيز في اختيارهم على الأزرق والأحمر أو البرتقالي والأحمر".
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