كمية ضخمة.. الأمن المصري يضبط عشرات من مخازن مخدر "البانغو"

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كمية ضخمة.. الأمن المصري يضبط عشرات من مخازن مخدر "البانغو"

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط عشرات المخازن لمخدر البانغو بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة، فيما وصفها مصدر أمني بـ"أكبر قضية مخدرات".

وقال المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" إن معلومات وردت لأجهزة الأمن باتخاذ الخارجين على القانون لمنطقة الظهير الصحراوي بالإسماعيلية مسرحا لنشاطهم في تخزين وتجفيف مخدر البانغو.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نسقت مع قطاعات الأمن والأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات الميدانية بالقوات المسلحة، في حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية.

وأكد المصدر أن الحملة الأمنية تمكنت من ضبط 28 مخزنا بداخلهم كميات من مخدر البانغو الجاف بلغت 13175كيلو غرام.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخطار النيابة العامة التي أشرفت على عمليات حرق هذه الكميات من المخدرات، فيما تم القبض على من لهم علاقة بتلك المخازن على ذمة القضية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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