نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط عشرات المخازن لمخدر البانغو بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة، فيما وصفها مصدر أمني بـ"أكبر قضية مخدرات".
وقال المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" إن معلومات وردت لأجهزة الأمن باتخاذ الخارجين على القانون لمنطقة الظهير الصحراوي بالإسماعيلية مسرحا لنشاطهم في تخزين وتجفيف مخدر البانغو.
وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نسقت مع قطاعات الأمن والأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات الميدانية بالقوات المسلحة، في حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كمية ضخمة.. الأمن المصري يضبط عشرات من مخازن مخدر "البانغو"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق