قطة بـ 4 آذان تصبح "نجمة مواقع التواصل"

آخر الأخباراخبار منوعة › قطة بـ 4 آذان تصبح "نجمة مواقع التواصل"

صورة الخبر: قطة بـ 4 آذان تصبح "نجمة مواقع التواصل"
قطة بـ 4 آذان تصبح "نجمة مواقع التواصل"

ولدت القطة "ميداس" بـ4 آذان وعيب في الفك بسبب طفرة جينية أثناء التكوين، لكن هذا لم يمنع من أن تصبح صاحبة الـ4 أشهر نجمة على الإنترنت، يتابعها أكثر من 73 ألف شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

القطة الصغيرة ولدت بأحد الأفنية الخلفية في أنقرة مع 5 أشقاء، وتبنتها فيما بعد كانيش دوسيميتشي وعائلتها.

وقال أفراد العائلة إنهم وقعوا في حب ميداس من النظرة الأولى، ورغبوا في استضافتها بمنزلهم انطلاقا من الشعور بالتعاطف مع حيوان ينتظره مصير مجهول في ظل ضعف إمكانية العثور على من يكفله بسبب حالته الفريدة.

وقالت دوسيميتشي، التي تربي اثنين من الكلاب من فصيلة "غولدن ريتريفر": "لم نفكر قط في شراء قطة. كل ما أردناه هو إنقاذ قطة من الشارع، وقد رغبنا في تبنيها".

واشتُق اسمها القطة من شخصية الملك ميداس في الأساطير الإغريقية، وهو ملك كانت له قدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب، لكنه كان بأذني حمار.

وحققت ميداس شهرة واسعة على الإنترنت عبر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها اليومية، مع الكلبين سوزي وزينو.

ورغم أن شكل ميداس يبدو غريبا، فإن حالتها لم تؤثر على صحتها أو على حاسة السمع لديها حسبما يقول الطبيب البيطري ريساتنوري أصلان، فما يميزها هو أن كل الآذان الأربعة متصلة بالقناة السمعية.
وقالت دوسيميتشي إنها تأمل في أن تقنع شعبية ميداس الناس بتبني الحيوانات الأليفة بدلا من شرائها من المتاجر، وأضافت: "الجميع مندهش للغاية، ولا يستطيعون تصديق هذا. الجميع يريدون أن يروها، ويريدون صورا لها".

لكنها أشارت إلى أن "بعض الناس يشعرون أيضا بالخوف منها".

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قطة بـ 4 آذان تصبح "نجمة مواقع التواصل"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31981

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager