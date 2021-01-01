أعراض نقص فيتامين ب 12 عديدة منها تنميل الأطراف



أعراض نقص فيتامين ب 12 أعراض نقص فيتامين ب 12



يقوم فيتامين ب 12 بالكثير من الأشياء لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، نظرًا لأن جسمك لا ينتج فيتامين ب 12، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية ويجب أن تفعل ذلك بشكل منتظم، لأن جسمك لا يخزن فيتامين ب 12 لفترة طويلة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين ب 12، بحسب موقع "WEBMD".



المصادر الغذائية لفيتامين ب 12

يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة الحيوانية ، التي تحتوي عليه بشكل طبيعي ، أو من العناصر المدعمة به، وتشمل المصادر الحيوانية منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن، إذا كنت تبحث عن طعام مدعم بفيتامين B12 ، فتحقق من ملصق حقائق التغذية للمنتج.



نقص فيتامين ب 12

مع تقدم العمر، قد يصبح امتصاص هذا الفيتامين أكثر صعوبة. يمكن أن يحدث أيضًا إذا كنت قد خضعت لعملية إنقاص الوزن أو أجريت عملية أخرى لإزالة جزء من معدتك، أو إذا كنت تشرب بكثرة.

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قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 إذا كان لديك:- التهاب المعدة الضموري، حيث تضعف بطانة المعدة- فقر الدم الخبيث، ما يجعل من الصعب على جسمك امتصاص فيتامين ب 12- الحالات التي تؤثر على الأمعاء الدقيقة، مثل مرض كرون أو الداء البطني أو النمو البكتيري أو الطفيلي- قد تكون إحدى العلامات التي تدل على أنك تفتقر إلى ما يكفي من فيتامين ب 12 هي التهاب اللسان أو تورم اللسان.- اضطرابات الجهاز المناعي، مثل مرض جريفز أو الذئبةأعراض نقص فيتامين ب 12إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12، فقد تصاب بفقر الدم. قد لا يسبب النقص الخفيف أي أعراض، ولكن إذا لم يتم علاجه ، فقد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل:- ضعف أو تعب أو دوار- خفقان القلب وضيق في التنفس- جلد شاحب- إمساك، إسهال، فقدان الشهية، غازات- مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي- فقدان البصر- مشاكل عقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية