أعراض نقص فيتامين ب 12 عديدة منها تنميل الأطراف

يقوم فيتامين ب 12 بالكثير من الأشياء لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، نظرًا لأن جسمك لا ينتج فيتامين ب 12، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية ويجب أن تفعل ذلك بشكل منتظم، لأن جسمك لا يخزن فيتامين ب 12 لفترة طويلة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين ب 12، بحسب موقع "WEBMD".
المصادر الغذائية لفيتامين ب 12
يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة الحيوانية ، التي تحتوي عليه بشكل طبيعي ، أو من العناصر المدعمة به، وتشمل المصادر الحيوانية منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن، إذا كنت تبحث عن طعام مدعم بفيتامين B12 ، فتحقق من ملصق حقائق التغذية للمنتج.
نقص فيتامين ب 12
مع تقدم العمر، قد يصبح امتصاص هذا الفيتامين أكثر صعوبة. يمكن أن يحدث أيضًا إذا كنت قد خضعت لعملية إنقاص الوزن أو أجريت عملية أخرى لإزالة جزء من معدتك، أو إذا كنت تشرب بكثرة.
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