هيخسسك وينظم الكولسترول.. تعرف على فوائد تناول الشوفان

يحتاج جسم الإنسان إلى الكربوهيدرات المعقدة ليعمل بشكل جيد وطبيعي، وتعد الحبوب مصدر جيد لها، ومن أصح أنواع الحبوب هي الكاملة الغنية بالألياف، مثل الشوفان، وتشير الدراسات إلى أن تناول دقيق الشوفان يعزز تناول الألياف ويوفر العديد من الفوائد لأنه غني بالحديد والنحاس والمغنسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين ب، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع "facty".
- الشوفان غني بالألياف
يوصي خبراء التغذية بأن تأكل النساء 21 إلى 25 جرامًا من الألياف يوميًا، ويجب أن يتناول الرجال كمية أكبر من 30 إلى 38 جرامًا في اليوم، وعند اتباع هذه النسب فأنت تحمي نفسك من الإصابة بالسمنة والسكر وأمراض القلب.
- يساعد على تنظيم الكولسترول
يحتوي الشوفان على نوع قابل للذوبان من الألياف الغذائية، وهو بيتا جلوكان، والذي يلعب دورًا مفيدًا في مقاومة الأنسولين، ويحد من ارتفاع ضغط الدم والمستويات غير الطبيعية من الكولسترول والدهون في الدم.
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