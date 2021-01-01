غالبًا ما يلعب بعضنا دور منسق الأزياء الشخصي أو "الاستايلست" لبعض الأشخاص في دائرة حياته الشخصية، وبالحديث عن أزياء الشتاء على وجه التحديد، يفكر أغلبنا في امتلاك بعض القطع الأساسية التي لا تختفي من دائرة الموضة والأزياء أبدًا، وتبدو أنيقة في نفس الوقت، تلك التي يمكنك الاعتماد عليها في الكثير من إطلالاتك لتبدين في كل مرة بشكل مختلف، وإليك نقلًا عن موقع مجلة "whowhatwear" 5 قطع أزياء أساسية يجب اقتنائها في شتاء 2022 وضمها إلى دولابك لضمان إطلالة أنيقة جدًا.
القميص الأوفر سايز
تتعدد طرق ارتداء القميص الأوفر سايز وهو من الأزياء التي تسيطر على ملامح الموضة في كل موسم، وليس الشتاء فقط، حيث يمكنك ارتدائه في أكثر من إطلالة، ورغم أنه كبير الحجم، إلا أنه يضفي على من ترتديه أناقة ملحوظة، لذا تحرص الفتيات على اقتناء قطعة منه طوال الوقت.
بلوفر طويل
البلوفر من الأزياء الأساسية في فصلي الخريف والشتاء، حيث يمكنك ارتدائه طوال الوقت سواء بمفرده أو حتى مع معطف، وهو من القطع التي يمكن تنسيقها سواء مع بنطلون أو تنورة أنيقة.
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التعليقات على 5 قطع بيزيك لازم تكون في دولابك خلال شتاء 2022.. الدريس التريكو أبرزها
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