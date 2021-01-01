5 قطع بيزيك لازم تكون في دولابك خلال شتاء 2022.. الدريس التريكو أبرزها



قطع بيزيك لازم تكون في دولابك قطع بيزيك لازم تكون في دولابك

غالبًا ما يلعب بعضنا دور منسق الأزياء الشخصي أو "الاستايلست" لبعض الأشخاص في دائرة حياته الشخصية، وبالحديث عن أزياء الشتاء على وجه التحديد، يفكر أغلبنا في امتلاك بعض القطع الأساسية التي لا تختفي من دائرة الموضة والأزياء أبدًا، وتبدو أنيقة في نفس الوقت، تلك التي يمكنك الاعتماد عليها في الكثير من إطلالاتك لتبدين في كل مرة بشكل مختلف، وإليك نقلًا عن موقع مجلة "whowhatwear" 5 قطع أزياء أساسية يجب اقتنائها في شتاء 2022 وضمها إلى دولابك لضمان إطلالة أنيقة جدًا.



القميص الأوفر سايز

تتعدد طرق ارتداء القميص الأوفر سايز وهو من الأزياء التي تسيطر على ملامح الموضة في كل موسم، وليس الشتاء فقط، حيث يمكنك ارتدائه في أكثر من إطلالة، ورغم أنه كبير الحجم، إلا أنه يضفي على من ترتديه أناقة ملحوظة، لذا تحرص الفتيات على اقتناء قطعة منه طوال الوقت.





بلوفر طويل

البلوفر من الأزياء الأساسية في فصلي الخريف والشتاء، حيث يمكنك ارتدائه طوال الوقت سواء بمفرده أو حتى مع معطف، وهو من القطع التي يمكن تنسيقها سواء مع بنطلون أو تنورة أنيقة.

السترة المحبوكة السميكةالسترة المحبوكة السميكة متعددة الاستخدامات وهي تسيطر على موضة شتاء 2022 الوقت الحالي، لذا يجب اقتناء قطعة منها، إذا لم يكن لديكِ بالفعل باعتبارها من المعالم الأساسية لفصل الشتاء كل عام.الجاكيت الطويلالجواكيت من أهم الأزياء التي يجب امتلاكها خلال فصل الشتاء، لتجنب انخفاض درجات الحرارة، وإذا كانت السترة طويلة فإنك بذلك تمتلكين قطعة ملابس يمكنك ارتدائها بأكثر من إطلالة، فسواء اخترت ارتدائها باعتبارها جاكيت فوق ملابسك الأساسية، أو كفستان قصير مع حذاء شتوي برقبة عالية، ستحصلين في كلتا الحالتين على إطلالة مثالية ومختلفة في كل مرة.الجاكيت الطويلالجاكيت الطويلدريس ميدي تريكوالفساتين التريكو أيضًا من الأزياء التي تسيطر على موضة الشتاء بشكل عام، وشتاء 2022 بشكل خاص، لذا يمكنك اختيار دريس ميدي مصنوع من خيوط التريكو، وارتدائه مع حذاء شتوي أنيق برقبة عالية "بوت" أو هاف بوت.



















