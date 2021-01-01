الإتيكيت بيقول إيه عن استخدام الحمام؟



استخدام الحمام استخدام الحمام



يقيم الكثيرون مستوى الأماكن العامة مثل الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية من خلال مستوى نظافة الحمام أو دورات المياة. وكذلك الأمر بالنسبة للبيوت حيث تعد نظافتها مؤشرًا على نظافة أهل البيت ككل، ولكن استخدام الحمام كذلك هو مؤشر على نظافة الشخص ولياقته.



ولذا يستعرض "اليوم السابع" مع شاهنده شاور خبيرة فن الإتيكيت والمظهر إتيكيت التعامل مع نظافة الحمام وكيفية استخدامه سواء بالأماكن العامة أو الخاصة.



وقالت خبيرة فن الإتيكيت والمظهر في حديثها لـ اليوم السابع: "أكبر دليل ملموس وأضح وقادر على أن يساعدنا على تقييم الأشخاص هو النظافة الخاصة بالحمام لأن الشخص النظيف يتهتم أيضًا بنظافة الحمام على مدار اليوم ولابد من الحفاظ الدائم على النظافة والمتابعة وأيضًا الحفاظ على استخدام الروائح الجميلة المريحة للأعصاب لذلك هناك أسس وقواعد لابد من اتباعها في الحفاظ على نظافة الحمام سواء أكان بخارج أو داخل المنزل.

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إتيكيت استخدام الحمام:وتابعت: إذا دخلت حمام خارج منزلك فيجب أن تتركه في الحالة التي وجدتها عليه وحاول عند استخدام المناديل أن تكون شخص محافظ ولديك حسن التصرف ولا تترك المناديل بالأرض ويجب عليك حمل بعض عبوات العطور الصغيرة في حقيبتك وفي حاله دخولك حمام خارج منزلك فضع من هذه العبوة في المكان ورش منها حتى من يدخل من بعدك يجد المكان أفضل بدون أي روائح كريهة.وعند دخولك لغسل اليدين بعد تناول الطعام فكن حريصا عند استخدام الصابون أن تتركه نظيفًا والعمل على تنظيف الحوض الخاص بالحمام بعد استعماله فلا تترك أشياء تؤذي العين.تعليم الطفل الطرق الصحيحة لدخول الحماموتقول: في حالة وجود أطفال بالمنزل لابد أن تكون حريصًا على نشر ثقافة النظافة بشكل عام ونظافة الحمام بشكل خاص فجيب عليك أن تشرح لهم فوائد النظافة وعند دخولهم للحمام لابد أن يعملوا على أن يتركوا المكان نظيفا كما كان.إتيكيت الحمام العاموتنهي حديثها:" عند دخولك حمام عام كن حريصا على إرضاء العاملين عليه واعطائهم مبلغ من النقود على حسب القدرة المالية الخاصة بك وضرورة الابتسامة والتعامل معهم بطريقة لطيفة وحاول ألا تهين شخص بدون وعي وأن تكون حريصا فى تصرفاتك.