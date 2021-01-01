

3 وجبات مدرسية خفيفة وصحية لطفلك فى المدرسة 3 وجبات مدرسية خفيفة وصحية لطفلك فى المدرسة



تحضير الطعام للأطفال ليس بالمهمة السهلة عليك التأكد من أنك تقومين بإعداد الوجبات الصحية بما يكفي لدعم نموهم إليك وصفات سريعة وسهلة لغذاء طفلك في المدرسة وفقا لموقع indoindians.



سلطة الحمص

صفي واشطف علبة من الحمص

1 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة صغيرة كمون

عصير 1 ليمونة

1/2 ملعقة صغيرة ملح



طريقة التحضير

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