3 وجبات مدرسية خفيفة وصحية لطفلك فى المدرسة
تحضير الطعام للأطفال ليس بالمهمة السهلة عليك التأكد من أنك تقومين بإعداد الوجبات الصحية بما يكفي لدعم نموهم إليك وصفات سريعة وسهلة لغذاء طفلك في المدرسة وفقا لموقع indoindians.
سلطة الحمص
صفي واشطف علبة من الحمص
1 ملعقة كبيرة طحينة
1 ملعقة صغيرة كمون
عصير 1 ليمونة
1/2 ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
امزجى سويا مع ربع كوب من زيت الزيتون ببطء ويقدم مع الخضراوات الطازجة المتنوعة أو خبز البيتا أو البسكويت.
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كوكيز شوكليت
180 جم زبدة طرية
1/2 كوب سكر ناعم
125 مل حليب مكثف
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 1/3 دقيق ذاتي التخمير
2 ملعقة كبيرة وجبة لوز
في محضر الطعام تمزج المكونات وتسكب المكونات في وعاء الخلط وتضاف قطع الشيكولاته حوالى 250 جم قطع شوكولاتة
توضع ملاعق كبيرة من المزيج على صينية خبز مدهونة بالزيت ومبطن وتخبز لمدة 8-10 دقائق حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. نقل إلى الرف عندما يبرد.
باستا دجاج بالبيستو
2 كوب سبانخ مبيض
1/3 كوب بيستو أخضر أو أحمر
1 كوب طماطم مفرومة (اختياري)
شرائح دجاج
المعكرونة المطبوخة
تقدم مع جبنة بارميزان مبشورة إضافية.
في وعاء خلط على نار خفيفة تطهي صدور الدجاج في ماء في مقلاة لمدة 8 دقائق. يُرفع الدجاج عن المقلاة ويُطهى 200 جم من المكرونة في مرقة الدجاج لمدة 11 دقيقة.
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