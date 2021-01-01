أحلى من المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري في المنزل



طريقة عمل مكرونة بالجمبري طريقة عمل مكرونة بالجمبري



مكرونة بالجمبري من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناوله الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما يتميز هذا الطبق بمكوناته الغذائية الصحية ومذاقه الشهي واللذيذ، مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.







قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مكرونة بالجمبري في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

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مقادير مكرونة بالجمبرينصف كيلو جمبري كبير مقشرملح وفلفلمكرونة فيتوتشيني مسلوقةربع كوب ماء سلق المكرونة1 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 ملعقة كبيرة بهارات كاجون2 ملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة دقيقثلاث ارباع كوب كريمةنصف كوب بارميزان مبشورةربع كوب ماء سلق المكرونةربع كوب بقدونس مفرومطريقة تحضير مكرونة بالجمبري- يشوح الجمبرى فى زبده وزيت زيتون على النار ويتبل بملح وفلفل وبهارات كاجون ودقيق- ثم تضاف كريمة وبقدونس وماء سلق المكرونة وتقلب على النار- ثم تغرف فى طبق المكرونة