أحلى من المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري في المنزل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أحلى من المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري في المنزل

صورة الخبر: طريقة عمل مكرونة بالجمبري
طريقة عمل مكرونة بالجمبري


مكرونة بالجمبري من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناوله الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما يتميز هذا الطبق بمكوناته الغذائية الصحية ومذاقه الشهي واللذيذ، مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.



قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مكرونة بالجمبري في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



مقادير مكرونة بالجمبري

نصف كيلو جمبري كبير مقشر

ملح وفلفل
مكرونة فيتوتشيني مسلوقة

ربع كوب ماء سلق المكرونة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة بهارات كاجون

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

ثلاث ارباع كوب كريمة

نصف كوب بارميزان مبشورة

ربع كوب ماء سلق المكرونة

ربع كوب بقدونس مفروم

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري

- يشوح الجمبرى فى زبده وزيت زيتون على النار ويتبل بملح وفلفل وبهارات كاجون ودقيق

- ثم تضاف كريمة وبقدونس وماء سلق المكرونة وتقلب على النار

- ثم تغرف فى طبق المكرونة

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحلى من المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري في المنزل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71191

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager