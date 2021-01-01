أحلى من المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري في المنزل

مكرونة بالجمبري من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناوله الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما يتميز هذا الطبق بمكوناته الغذائية الصحية ومذاقه الشهي واللذيذ، مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.
قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مكرونة بالجمبري في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
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