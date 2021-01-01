الثوم والخل أبرزها .. علاجات منزلية سريعة لـ قشرة الشعر



قشرة الشعر قشرة الشعر



قشرة الشعر تصيب ما يصل إلى 50٪ من الأشخاص، حيث تعتبر حكة فروة الرأس والتقشر من العلامات المميزة لهذه الحالة ، ولكنها قد تسبب أيضًا أعراضًا أخرى مثل بقع دهنية على فروة الرأس وخز في الجلد.







تشمل الأسباب الكامنة وراء قشرة الشعر جفاف الجلدوالتهاب الجلد الدهني والحساسية لمنتجات الشعر ونمو نوع معين من الفطريات التي تعيش على فروة الرأس، في حين أن هناك الكثير من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية والمصممة لعلاج قشرة الرأس ، يمكن أن تكون العلاجات الطبيعية فعالة فقط، وفقا لما نشره موقع food.ndtv .

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علاجات منزلية سريعة لـ قشرة الشعر-الخل يساعد في علاج حكة الجلد الجاف ويساعد أيضًا على قتل الفطريات والبكتيريا المسببة لقشرة الشعر، يعتبر المحتوى الحمضي للخل مفيدًا للغاية لتقليل التساقط بشكل كبير، ينصح الدكتور ديبالي ، "العلاج المنزلي المفضل لدي هو وضع كمية متساوية من الخل الأبيض مع الماء على جلد فروة الرأس قبل نصف ساعة من غسل الرأس".-صودا الخبز: تعمل صودا الخبز كمقشر وتقشير لفروة الرأس بلطف دون تهييجها وإزالة خلايا الجلد الميتة، التقشير ضروري لضمان عدم تراكم القشور على فروة الرأس التي تجعل قشرة الرأس أكثر وضوحًا، يقول الدكتور سيريشا سينغ ، المدير الطبي واستشاري الأمراض الجلدية في مركز الجلد في نيودلهي ، "صودا الخبز ، جنبًا إلى جنب مع خصائص التقشير والمضادة للفطريات ، تعمل أيضًا على تلطيف فروة الرأس وتقليل الاحمرار والحكة».-زيت شجرة الشاي: تحتوي جميع الأدوية المضادة لحب الشباب والفطريات على زيت شجرة الشاي بسبب قوتها الاستثنائية في محاربة الالتهابات الفطرية والبكتيرية، أضف قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى الشامبو الخاص بك واغسله بشكل طبيعي ولاحظ النتائج وأنت في راحة منزلك!-الثوم: قد تجعل الرائحة النفاذة لفص الثوم العرضي من الثوم أمرًا محظورًا بالنسبة للبعض ، لكن قيمته الطبية هي بالتأكيد شيء لا يمكن التغاضي عنه، الثوم مفيد للغاية كمنتج طبيعي مضاد للفطريات ، كما أن فوائد الثوم النيء أو المسحوق (تجنب الثوم المطبوخ لعلاج الحالات الطبية) ، قم بضرب فص أو فصين من الثوم وبعد خلطه بالماء ، استخدمه على فروة رأسك لترى نتائج سريعة، الرائحة؟ يمكنك دائما خلط القليل من العسل والزنجبيل.