تعرف على القيمة الغذائية لكوب من عصير البرتقال يوميا



عصير البرتقال عصير البرتقال

يعتبر عصير البرتقال من أكثر المشروبات الغنية بفيتامين سي.. ولكن يتسائل البعض هل عصير البرتقال هو الأكثر صحا أم تناول الفاكهة بشكلها الطبيعي هي الطريقة الصحيحة للحصول على فوائد البرتقال.







فوائد عصير البرتقال

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وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي ويتساءلون حول السعرات التي يحتوي عليها عصير البرتقال، وأبرز فوائده، وهو ما سنقوم بعرضه في السطور التالية، وفيما يلي المعلومات الغذائية لكوب واحد من عصير البرتقال المدعم ( Tropicana Pure Premium Calcium Vitamin D ، بدون لب )، وفقا لما نشر في موقع eatingwell، وتشمل :السعرات الحرارية: 110الدهون: 0 جمصوديوم: 0 ملغبوتاسيوم: 450 ملجمالكربوهيدرات: 26 جرامالألياف: 0 جمالسكريات: 22 جمالبروتين: 2 جرامكالسيوم: 350 ملجمفيتامين ج: 90 مجمفيتامين أ: لا يوجدفيتامين د: 2.5 ميكروجرامحمض الفوليك: 60 ميكروغرامويوصي أخصائي الرعاية الصحية بألا يستهلك البالغون أكثر من كوب واحد من عصير البرتقال كل يوم، وذلك لأنه مصدر غني للكالسيوم وفيتامين د؛ حيث أن هناك فوائد عظيمة لإستهلاك عصير البرتقال يوميا، ومن أبرزها :فوائد عصير البرتقال1- كوب واحد يقدم حصة الجسم من الفاكهة :توصي الإرشادات الغذائية للأميركيين بأن يستهلك معظم النساء والرجال نصف إلى كوبين ونصف من عصير البرتقال يوميًا؛ حيث أن إستهلاك كوب واحد يوميا يقدم حصة الجسم من احتياجه للفاكهة. هذا يعني أن كوبًا واحدًا من عصير البرتقال في وجبة الإفطار يساعد في تلبية حوالي نصف احتياجاتك اليومية من الفاكهة.2- يدعم نظام المناعة الصحي للجسم :ويساعد فيتامينات C و D الموجود في عصير البرتقال في دعم نظام المناعة الصحي - وهو أمر أصبحنا جميعًا أكثر وعياً به منذ بداية وباء COVID؛ حيث أن فيتامين سي يعزز جهاز جهاز المناعة لدينا من خلال حماية الخلايا، ويلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تنظيم استجاباتنا المناعية وقد يساعد الخلايا المناعية على محاربة البكتيريا والفيروسات". يوفر عصير البرتقال أيضًا عناصر غذائية مهمة أخرى مثل: البوتاسيوم و حمض الفوليك ، التي تعزز صحة القلب، فضلا عن مضادات الأكسدة القوية، بما في ذلك الكاروتينات وفلافونيدات.3- يمد الأطفال بالعناصر الغذائية الذي يحتاجها :عندما يتعلق الأمر بعصير البرتقال والأطفال ، قد تتساءل عما إذا كان العصير مشروبًا مناسبًا للأطفال. وفي دراسة حديثة نُشرت في مجلة Public Health Nutrition في عام 2021 ، وجد الباحثون أن الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا) الذين شربوا عصير برتقال لا يبدو أنهم معرضون لخطر زيادة الوزن أو السمنة، بالإضافة إلى أنه يمد أجسامهم بالعديد من الفيتامينات الهامة في تعزيز صحتهم كـ فيتامين د، سي، ومضادات الاكسدة.