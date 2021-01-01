دراسة: القهوة والشاي تقللان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف



القهوة والشاي القهوة والشاي

من المعروف أن الكافيين الموجودة في القهوة والشاي له العديد من الفوائد الصحية للجسم، وتوصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة تيانجين الطبية، إلى أن تناول فنجانين من القهوة والشاي يومياً يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.



شرب القهوة والشاي تقلل من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية



وتابع الباحثون الصينيون 500 ألف بريطاني لأكثر من عقد من الزمان ، حيث كانوا يراقبون صحتهم. كما تم سؤال المتطوعين عن تناول المشروبات الساخنة، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



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أظهرت نتائج الدراسة، أن المشاركين الذين شربوا فنجانين من القهوة وكوبين من الشاي يوميًا كان ثلثهم أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية،. وكانت احتمالات اصابتهم بالخرف أقل بنسبة 28 في المائة.كما أفاد الباحثون، أن استهلاك القهوة أو الشاي بدون لبن وإضافة سكر بمفردهما يوفر بعض الفوائد الصحية، وقد اعترف الفريق بقيادة الدكتور يوان زانغ، "بأن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي بشكل منفصل، أو معًا ، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف".شرب القهوة والشاي تقلل من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبيةاختار الباحثون، المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 50-74 عاما، و تم استجوابهم حول وجباتهم الغذائية عند تسجيلها لأول مرة، والكميات التي يستهلكونها من القهوة والشاي، وما إن كانوا يضيفون الحليب أو السكر إلى مشروباتهم.تم مقارنة المشاركين الذين شربوا القهوة والشاي مع أولئك الذين لم يتناولوا المشروبات الساخنة.قالت الدكتورة شارلوت ميلز ، خبيرة علوم التغذية من جامعة ريدينغ: "أن استهلاك القهوة والشاي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية إن تم استهلاكهم بمفردهم دون إضافات .أفادت ميلز، أنه ليس من الواضح سبب تأثير القهوة والشاي على تقليل احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف، ولكن بعض الخبراء أشاروا إلى مادة البوليفينول الموجودة في المشروبات الساخنة الموجودة أيضًا في العنب البري والكاكاو يمكن أن يقلل من مخاطر الأمراض العصبية.