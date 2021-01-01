كارتيرون: بن شرقي "متراجع".. ولهذا بدأت بعواد



كارتيرون كارتيرون

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة للدوري المصري.



وقال كارتيرون، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "مكسب مهم جدا خارج قواعدنا، واكتسبنا الثقة مع مرور الوقت، ونستحق الفوز".



وأضاف: "لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين، وفضلت إجراء تعديلات على التشكيلة، بعد الخسارة أمام الأهلي (5-3)، لتجديد الدماء ومنح الفرصة للجميع".

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ووجه كارتيرون التهنئة للاعب عبد الله جمعة على تجديد عقده، موضحا أن مستواه تأثر بملف التجديد، لكنه يملك قدرات كبيرة ويجيد اللعب في عدة مراكز.وأشار إلى أنه فضل عدم البدء بحمزة المثلوثي، بعد أدائه في لقاء الأهلي، ثم الإرهاق نتيجة السفر إلى تونس، للانضمام للمنتخب.وأوضح أنه أعطى تعليمات للاعبي الزمالك في الخط الهجومي بتغيير المراكز خلال المباراة، معترفا بتراجع مستوى المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق.وتابع: "هذا أمر طبيعي يحدث لأي لاعب على مدار الموسم، وهو أمر غير مقلق".وعن سبب البدء بمحمد عواد في التشكيل الأساسي، ختم: "المنافسة على البطولات تتطلب جاهزية جميع اللاعبين، والفريق يملك حارسين على مستوى مميز وسيتم منحهما الفرصة".