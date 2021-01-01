أعلنت حكومة اليابان عن أنها ستُقوم بتقديم لقاحات أسترازينيكا إلى مصر، عبر مرفق كوفاكس، وهو الألية العالمية للإمداد باللقاحات.
وذكرت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان اليوم الجمعة - أنه ذلك يأتي في ضوء علاقات الصداقة بين اليابان ومصر، والوضع الحالي لفيروس كورونا في مصر، موضحة أن ذلك سيكون أول تقديم للقاحات من اليابان إلى القارة الإفريقية. حيث سيتم شحن جرعات اللقاح المنتجة في اليابان إلى مصر بمجرد اكتمال الترتيبات اللوجستية من قبل مرفق (كوفاكس).
وأوضحت أن الجائحة الحالية تعد أزمة "أمن بشري"، وتُشكل تهديدًا لبقاء الأفراد وسبل عيشهم وكرامتهم، ويجب على المجتمع الدولي العمل معًا حتى يتسنى عدم ترك أي أحد خلف الركب خلال مكافحة هذه الجائحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اليابان تهدي لقاحات أسترازينيكا لمصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق