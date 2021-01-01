"تصريح عفوي" من صلاح يزيد الغموض بشأن مستقبله



محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

أجاب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بطريقة عفوية، على سؤال بشأن مستقبله مع ناديه ألقاه عليه أحد الطلاب أثناء لقاء افتراضي.



وقال الطالب الذي يدعى عبد الرحمن لصلاح: "أين ستذهب بعد ليفربول؟"، ليبتسم صلاح ويجيب مداعبا الطالب: "هل تعمل في الصحافة؟".



وبعدها قال صاحب الـ29 عاما: "لا أعرف. الآن أركز مع منتخب مصر ومباريات تصفيات كأس العالم".

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وفاجأ صلاح تلاميذ مدرسة في مصر، بإجراء مقابلة معهم عبر الإنترنت برعاية إحدى شركات الاتصالات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.ويثير ملف تجديد صلاح قلق جماهير ليفربول، علما أن عقده الجاري مع النادي ينتهي في صيف 2023، إلا أن الإدارة تسعى للإبقاء عليه إلى ما بعد ذلك.لكن تبدو المفاوضات بين الطرفين متعثرة، وفقا لتقارير صحفية أشارت إلى أن صلاح طلب الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني.ويقدم صلاح مستوى مميزا مع ليفربول هذا الموسم، علما أنه يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف بعد 11 مرحلة، فيما يحتل فريقه المركز الرابع بـ22 نقطة وبفارق 4 نقاط عن تشلسي المتصدر.