

انستجرام تتيح حذف أي صورة أو مقطع فيديو من المنشورات متعددة الصور والفيديو انستجرام تتيح حذف أي صورة أو مقطع فيديو من المنشورات متعددة الصور والفيديو

توفر انستجرام عدة مزايا للمستخدمين لرفع الصور ومقاطع الفيديو من بينها إمكانية رفع عدة صورة وفيديوهات ضمن منشور واحد، لكن المشكلة في هذه الميزة تكمن عندما يرغب الشخص بحذف صورة من هذه المجموعة لسبب ما. لكن هذا الأمر سيتغير قريبًا من خلال خيار جديد توفره للمستخدمين.



وستتيح انستجرام للمستخدمين حذف أي صور أو مقطع فيديو من المنشورات المحتوية على عدة صور معًا دون الحاجة لحذف كامل المنشور لحذف الصورة، ما يعني إمكانية الحفاظ على كل المحتوى في مكانه باستثناء الصورة التي تم حذفها.



توفر انستجرام للمستخدمين إمكانية رفع حتى 10 صور ومقاطع فيديو ضمن تجميعة واحدة على التطبيق، وسيساعد الخيار الجديد حذف جزء منها فيما بعد إن أراد المستخدم، لكن هذا الأمر سيتوقف هنا حيث لن يكون بإمكان المستخدمين استبدال الصور المحذوفة بأخرى أو إضافة أي صورة أو مقطع فيديو للتجميعة.

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على نفس الجانب، ستوفر الشركة خاصية جديدة للتبليغ عن أي خلل في التطبيق من خلال هزه، وتأتي الخاصية تحت اسم “Rage Shake”، بحيث تسمح للمستخدمين هز التطبيق عند وجود أي مشكلة والرغبة في الإبلاغ عنها مثل خلل في عرض القصص أو ظهور المحتوى في التطبيق، وهذا الاهتزاز سيعمل بدوره على إظهار خيار التبليغ عن الخلل لارسال اشعار من التطبيق حول وجود مشكلة.يمكن القول إن هذه الخاصية جديدة على انستجرام ومجمل خدمات شركة ميتا (فيس بوك سابقًا)، لكنها ليست جديدة كليًا كونها تتوفر مع عدد من التطبيقات والخدمات المتنوعة الأخرى، وهناك شركات مختصة في تطوير مثل هذه الإضافات على رأسها شركة Instabug المصرية.يُشار أن الإضافات الجديدة على تطبيق انستجرام ستظهر لمستخدمي أندرويد و iOS في الفترة المقبلة على حد سواء بداية من الولايات المتحدة.