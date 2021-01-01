على مدار السنوات الماضية كان مشروع سيارة آبل الكهربائية يعاني من الوصول للهدف الأساس، فقد واجه الكثير من التأجيلات والتغيرات على مستوى الخطط وقادة المشروع كان آخرها رحيل دوغ فيلد إلى شركة فورد بعد فترة قصيرة من انضمامه لآبل، ليضعضع بذلك آمال الشركة بإطلاق سيارتها في الوقت المحدد.
لكن على ما يبدو أن مصادر Bloomberg، لديها حديث آخر حول موعد إطلاق السيارة الكهربائية، حيث يقول الموقع إن الشركة وجهت كامل تركيزها نحو سيارتها الكهربائية لإطلاقها بحلول عام 2025.
ستعمل السيارة وفقًا للتقارير بنظام قيادة آلي غير كامل (نصف آلي)، وهو الأمر الذي سيساعد في إطلاقها في وقت أبكر خاصة وأن الشركة كانت ترغب بإطلاق سيارتها بنظام قيادة آلي كامل في فترة من الفترات.
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التعليقات على آبل تهدف لإطلاق سيارتها الكهربائية الأولى في عام 2025
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