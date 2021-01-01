

حجب لعبة فورتنايت Fortnite نهائياً حجب لعبة فورتنايت Fortnite نهائياً

أعلن مطورو لعبة القتال الشهيرة فورتنايت، رسميا عن إغلاق خوادم Fortnite نهائيا في الصين، والتي كانت متاحة منذ عام 2018 بالدولة، ولم تخرج فعليا من المرحلة التجريبية في المنطقة بسبب اللوائح الحكومية الصارمة المفروضة عليها.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي قرار حجب فورتنايت في الصين، بعدما أعلنت شركة آيبك جيمز Epic Games خلال الأسابيع الماضية، عن قرارها لوقف نسخة اللعبة الصينية، بسبب تشديد القيود التي تفرضها بكين تشديد على قطاع الألعاب بالدولة.



حجب لعبة فورتنايت في الصين نهائيا

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وتنص القواعد التي فرضتها السلطات الصينية على ممارسة الألعاب في شهر أغسطس، والتي تسمح للاعبين من الأطفال في الصين، اللعب لفترة محددة قدرتها الدولة بـ 3 ساعات في الأسبوع، كما لا يمكن لأي شخص يقل عمره عن 18 عاما ممارسة الألعاب الفيديو.ويرجع السبب وراء فرض الحكومة الصينية لفرض بعض القيود على ألعاب الفيديو ولاسيما فورتنايت، هو أن الأطفال كانوا يمضون ساعات طويلة يوميا في اللعب أمام شاشات الهواتف الذكية، مما تسبب في إدمان الشباب لألعاب الفيديو.وتعد لعبة فورتنايت من أشهر ألعاب الفيديو انتشارا في الصين، بقاعدة مستخدمين بلغت 350 مليون مستخدم حول العالم.وبداية من 15 نوفمبر 2021، لم تعد خوادم لعبة فورتنايت Fortnite متاحة للاعبين في الدولة الصينية، ولن يتمكن اللاعبون في الدولة من تسجيل الدخول إلى اللعبة نهائيا بعد هذا التاريخ.ويشار إلى أن آيبك جيمز ليست الأولى الشركة الأولى التي تعلن إغلاق خدماتها في الصين بسبب تزايد الصعوبات في البيئتين التجارية والقانونية في البلاد، حيث أعلنت شركتي لينكد إن وياهو وقف نشاطاتها في الدولة الآسيوية خلال العام الجاري.