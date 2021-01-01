

تقدم مميزات إضافية.. أفضل 5 تطبيقات مساعدة لتحسين تجربتك على واتساب تقدم مميزات إضافية.. أفضل 5 تطبيقات مساعدة لتحسين تجربتك على واتساب

يعد واتساب WhatsApp، أحد أشهر تطبيقات الدردشة والمراسلة الفورية شيوعا حول العالم، والذي ازدادت أهميته كأداة اتصال عالمية في العديد من الحالات من بينها الدردشة غير الرسمية إلى الرسائل الخاصة بالعمل، إلى جانب التواصل مع الأصدقاء والعائلة في أي وقت ومن أي مكان.



وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، يمتلئ تطبيق واتساب بالكثير من الميزات التي تهدف إلى الإنتاجية والخصوصية وكل شيء بينهما، وبالرغم من ذلك توجد بعض المهام الإضافية الغير موجودة في التطبيق الأساسي ولكنها موجودة في تطبيقات مستقلة تضيف بعض المهام التي تفتقر إليها الخدمة، والتي تساعد على استخدام واتساب بشكل أفضل لتسهيل بعض الأمور المهمة وتحسين تجربتك استخدامك لتطبيق الدردشة العالمي.



وفيما يلي نستعرض إليك 5 من أفضل التطبيقات تقدم أدوات مصاحبة لتطبيق واتساب يجب أن تعرفها:

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1. تطبيق WhatAuto:يقدم تطبيق WhatsAuto ميزة الرد الآلي على رسائل واتساب، حيث يقوم باستخدامه مالكو إصدار الأعمال من واتساب لإنشاء ردود تلقائية يمكن للتطبيق إرسالها إلى جميع الأشخاص الموجودين بتطبيق المراسلة أو لجهات اتصال محددة، التطبيق يتوفر مجانا على متجر جوجل بلاي، ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام والعديد من الإعدادات الأنيقة لتخصيص مهام الرد التلقائي.2. تطبيق WAMR:تطبيق WAMR هو أداة مفيدة لمستخدمي تطبيق واتساب على أندرويد، وهو يتيح للمستخدمين استعادة الرسائل المحذوفة على تطبيق الدردشة، فبمجرد تحميله وتثبيته على هاتفك الذكي سيحتاج إلى أذن للوصول إلى الإشعارات وسيحتفظ بعلامات تبويب على جميع الرسائل.وكما سيستعيد التطبيق أيضا رسائلك النصية، واستعادة أي ملفات الوسائط المحذوفة مثل مقاطع الموسيقى، والصور، وملفات الصوت، ومقاطع الفيديو وغيرها، بكل سهولة بفضل خاصية الأوضاع التي يقدمها WAMR.3. تطبيق Transcriber for WhatsApp:برنامج Transcriber for WhatsApp، هو أداة جديدة مخصصة لتطبيق واتساب، تتيح لك نسخ الرسائل الصوتية المرسلة إليك، كما يقدم التطبيق دعما للغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والهندية.وكما يوفر Transcriber، ميزة رائعة يفتقر إليها تطبيق واتساب، وهو وضع الاستماع المتخفي، والذي يتيح لك الاستماع إلى الرسائل الصوتية سرا دون معرفة الطرف الآخر بذلك.4. تطبيق Sticker Maker:يعد صانع الملصقات Sticker Maker، من أفضل التطبيقات المرحة المساعدة لواتساب، حيث يوفر أداة جديدة يمكنك استخدامها لصنع ملصقاتك مميزة خاصة بك سواء باستخدام صورك الخاصة أو الصور المتوفرة على شبكة الإنترنت، كما يتيح لك البرنامج أداة منفصلة لفرز ملصقاتك في مجموعات منظمة.5. تطبيق Status Saver:يوفر لك تطبيق Status Saver، ميزة مخصصة لحفظ حالات واتساب التي تقوم جهات اتصالك بمشاركاتها على التطبيق، حيث يسمح لك Status Saver، بحفظ تحديثات الحالة دون قيود بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.