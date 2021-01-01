خدمة جديدة لحاملي آبل تمكنك من تصليح جهازك بنفسك

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خدمة جديدة لحاملي آبل تمكنك من تصليح جهازك بنفسك

يُتوقع أن تمنح «آبل» مستخدميها فرصة تصليح هواتفهم الذكية وبعض أجهزة الكمبيوتر بأنفسهم، في تصرف غير متوقع من شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتسم منظومة أجهزتها وبرامجها بأنها منغلقة للغاية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أوضحت «آبل»، في بيان، أن المتجر الإلكتروني الذي أطلقت عليه تسمية «سيلف سرفيس ريبير» (التصليح بالخدمة الذاتية) سيتيح شراء أكثر من 200 قطعة غيار وأدوات مفيدة لتصليح أكثر الأعطال والمشكلات شيوعاً في أحدث نسخ «آيفون» (12 و13)، كالبطاريات أو الشاشات.

واعتادت «آبل» حصر تصليح أجهزتها على فنييها في متاجرها وبعض التجار المصرح لهم بذلك، لكن فترات الانتظار للتصليح طويلة والأسعار مرتفعة عموماً.

وتتعرض «آبل» باستمرار لانتقادات تتعلق بهذا الجانب وبكون تقادم أجهزتها مقصوداً ومخططاً له.

وتُطلَق الخدمة الجديدة في الولايات المتحدة مطلع عام 2022، قبل أن تمتد إلى دول أخرى خلال السنة.

المصدر: صدى البلد

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