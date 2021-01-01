

تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A73 5G تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A73 5G

كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف Galaxy A73 5G القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية من الفة المتوسطة، والذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع عدد الميزات منها الشحن السريع و معدل التحديث العالي.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy A73 5G سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض + FullHD ، و معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار ، مع نوتش في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية ومستشعر لبصمة اليد تحت الشاشة.



وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A73 5G كاميرا خلفية رباعية الأساسية مع مستشعرات كاميرا محسنة وعالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 32 ميجابكسل، و فلاش LED.

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وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A73 5G على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، وسيعمل ، مع منفذ USB-C للشحن ، وميكروفون ومكبر صوت في الأسفل، و مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، مع نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 4 .ومن المحتمل أن يعمل هاتف سامسونج Galaxy A73 5G بمعالج من نوع Snapdragon 750G من إنتاج شركة كوالكوم، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت .