كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف Galaxy A73 5G القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية من الفة المتوسطة، والذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع عدد الميزات منها الشحن السريع و معدل التحديث العالي.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy A73 5G سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض + FullHD ، و معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار ، مع نوتش في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية ومستشعر لبصمة اليد تحت الشاشة.
وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A73 5G كاميرا خلفية رباعية الأساسية مع مستشعرات كاميرا محسنة وعالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 32 ميجابكسل، و فلاش LED.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A73 5G
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق