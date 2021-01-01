بسعر رخيص.. سامسونج تنافس بأفضل تابلت للفئة المتوسطة Galaxy Tab A8

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق جهاز التابلت Galaxy Tab A8 بمواصفات مميزة للغاية حيث أن التابلت سيأتى بسعر رخيص ومناسب للفئة المتوسطة، مع عدد من الإمكانات الكبيرة التي تنافس بها سامسونج باقى الشركات .
وبحسب موقع فإنه تم رصد تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 على منصة Geekbench تحت كود رقمي SM-X205 تؤكد حصوله على ميزات مذهلة مع شبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز.
وسيأتى تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 بشاشة قياس 10.5 بوصة، من نوع LCD ، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودقة 1920 × 1200 بيكسل ، مع 3 ألوان هي الذهبى والرمادى والفضى .
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