

بسعر رخيص.. سامسونج تنافس بأفضل تابلت للفئة المتوسطة Galaxy Tab A8 بسعر رخيص.. سامسونج تنافس بأفضل تابلت للفئة المتوسطة Galaxy Tab A8

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق جهاز التابلت Galaxy Tab A8 بمواصفات مميزة للغاية حيث أن التابلت سيأتى بسعر رخيص ومناسب للفئة المتوسطة، مع عدد من الإمكانات الكبيرة التي تنافس بها سامسونج باقى الشركات .



وبحسب موقع فإنه تم رصد تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 على منصة Geekbench تحت كود رقمي SM-X205 تؤكد حصوله على ميزات مذهلة مع شبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز.



وسيأتى تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 بشاشة قياس 10.5 بوصة، من نوع LCD ، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودقة 1920 × 1200 بيكسل ، مع 3 ألوان هي الذهبى والرمادى والفضى .

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وسيحتوى تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 على بطارية بسعة 7000 آلاف مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، مع معالج من نوع Unisoc T618، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.وسيصدر تابلت سامسونج Galaxy Tab A8 مع خيارات سعة 3 و4 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 32 جيجابايت إلى 64 جيجابايت مع نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة المستخدم One UI 3.0 للسوفت وير .