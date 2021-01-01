

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y50t مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y50t

في الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن مجموعة كبيرة من الهواتف المتوسطة، بما في ذلك، الهاتف Vivo Y50t، الذي أعلنت عنه شركة فيفو، يوم 16 نوفمبر، بمعالج جيد جدا من كوالكوم، وكاميرات خلفية ممتازة، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بالإضافة إلى 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، ومواصفات أخرى ممتازة، سأعرضها عليكم خلال في هذا المقال، الذي سيتضمن، سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y50t.



المواصفات الكاملة للهاتف

أعلنت فيفو عن هذا الهاتف، بشاشة IPS LCD حجمها 6.53 بوصة، بدقة 2340×1080 بكسل، وبجودة FHD+، كما أنها تحتوي على ثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، لإحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف Vivo Y50t يحتوي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، بجانب كاميراتين، واحدة ماكرو، والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران.



معالج تشغيل الهاتف Vivo Y50t، يأتي من فئة Qualcomm Snapdragon 720G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة Adreno 618، بالإضافة إلى أنه يضم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، ويعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم OriginOS 1.0.

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يحتوي هذا الهاتف، على بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وعلى الرغم من ذلك، يتم شحن البطارية، من خلال منفذ microUSB 2.0 القديم، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في منفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية، من خلال بطاقة microSD، التي يتم تركيبها، بجانب شريحتي الاتصال، بالإضافة إلى أن الهاتف، يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور على الجانب، ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت.سعر الهاتف Vivo Y50tالهاتف Vivo Y50t، متوفر حاليا للشراء بشكل رسمي، من خلال المتجر الرسمي للشركة، وتجار التجزئة التابعين لجهات خارجية، وذلك بسعر 220 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.