أعلن عالم الفلك الروسي فلاديمير سوردين، أن الكرة النارية التي شوهدت فوق مناطق حوض الفولغا والأورال، مساء يوم 17 نوفمبر الجاري، كانت بحجم كف اليد ولم تشكل أي خطورة على الأرض.
ويشير سوردين كبير الباحثين في معهد الفلك التابع لجامعة موسكو، إلى أن النيزك الذي شوهد فوق مناطق الفولغا والأورال كان صغيرا ولا يتجاوز حجمه حجم كف اليد، وقد أحترق بكامله في الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 60-70 كلم في الجو. لذلك لم يشكل أي خطورة على الأرض.
ويذكر أن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي نشروا مقاطع لجسم مضيء لوحظ في السماء فوق مدينة إيجيفسك وبيرم ويوشكار أولا وقازان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عالم فلك يتحدث عن خطر كرة نارية فوق منطقة الفولغا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق