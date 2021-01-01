

عالم فلك يتحدث عن خطر كرة نارية فوق منطقة الفولغا عالم فلك يتحدث عن خطر كرة نارية فوق منطقة الفولغا

أعلن عالم الفلك الروسي فلاديمير سوردين، أن الكرة النارية التي شوهدت فوق مناطق حوض الفولغا والأورال، مساء يوم 17 نوفمبر الجاري، كانت بحجم كف اليد ولم تشكل أي خطورة على الأرض.



ويشير سوردين كبير الباحثين في معهد الفلك التابع لجامعة موسكو، إلى أن النيزك الذي شوهد فوق مناطق الفولغا والأورال كان صغيرا ولا يتجاوز حجمه حجم كف اليد، وقد أحترق بكامله في الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 60-70 كلم في الجو. لذلك لم يشكل أي خطورة على الأرض.



ويذكر أن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي نشروا مقاطع لجسم مضيء لوحظ في السماء فوق مدينة إيجيفسك وبيرم ويوشكار أولا وقازان.

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ويقول سوردين، "من دون شك، كان هذا نيزكا ساطعا، وليس هناك أي احتمال لسقوطه على الأرض، لأنه احترق في الغلاف الجوي. بالطبع لم يشكل هذا النيزك الذي لا يتجاوز مقاسه 10 سنتمترات أي خطورة تذكر على الأرض، سوى كسره زجاج نافذة، في حال لم يحترق ويصطدم بها عند سقوطه".ووفقا له، يشير الوميض الساطع في نهاية تحليق الجسم المضيء، إلى أنه تفتت تماما وتحول إلى غبار على ارتفاع 60-70 كلم، ولم يعد له وجود.