العالم يشهد "ظاهرة فلكية" لم تحدث منذ 580 عاما

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العالم يشهد "ظاهرة فلكية" لم تحدث منذ 580 عاما

يشهد العالم في، الجمعة، خسوفاً جزئياً استثنائياً للقمر، هو الأطول منذ أكثر من 580 عاما.

وبدأت المراحل الأولى من الخسوف الجزئي للقمر في الساعة 06:02، بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يستمر 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية.

وهذه المدة الطويلة تجعل الخسوف الجزئي الحالي الأطول منذ القرن الخامس عشر، وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وكانت وكالة "ناسا" الفضائية الأميركية توقعت في وقت سابق بأن يشهد العالم في 19 نوفمبر الجاري كسوفا يمكن مشاهدته من غالبية مناطق الكرة الأرضية، إذ سمحت الأحوال الجوية بذلك.

وسيظهر القمر بنسبة تصل إلى 97 بالمئة منه باللون الأحمر.

وتوقعت الوكالة الأميركية أن يكون الخسوف الحالي هو الأطول بين عامي 2001 و2100.

والخسوف هو ظاهرة فلكية تقع عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، بما يحجب الضوء عن الأخير.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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