يشهد العالم في، الجمعة، خسوفاً جزئياً استثنائياً للقمر، هو الأطول منذ أكثر من 580 عاما.
وبدأت المراحل الأولى من الخسوف الجزئي للقمر في الساعة 06:02، بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يستمر 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية.
وهذه المدة الطويلة تجعل الخسوف الجزئي الحالي الأطول منذ القرن الخامس عشر، وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.
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التعليقات على العالم يشهد "ظاهرة فلكية" لم تحدث منذ 580 عاما
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