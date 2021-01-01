سعر ومواصفات الهاتف Honor X30i 5G

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف X30 Max، قامت شركة هونور أيضا، بإزاحة الستار رسميا، عن الهاتف Honor X30i 5G، مع مواصفات أقل، تتمثل في معالج متوسط من ميديا تيك، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبطارية متوسطة تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، وما يصل إلى 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، ومواصفات أخرى جيدة، دعونا نتعرف عليها الآن.
مواصفات الهاتف Honor X30i
تم تصميم هذا الهاتف، حول شاشة IPS LCD بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 2388×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي على ثقب صغير في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن الهاتف Honor X30i، يضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن الهاتف، يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، من خلال الكاميرات الخلفية والأمامية.
يتم تشغيل الهاتف Honor X30i 5G، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 810 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Mali-G57 MC2، بالإضافة إلى 128 أو 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 6 أو 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، كما أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم Magic UI 5.0، (لا يدعم خدمات Google Play Services).
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