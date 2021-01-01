

هيونداي تكشف عن الشكل الجديد من “كريتا” هيونداي تكشف عن الشكل الجديد من “كريتا”

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن إطلاق هيونداي كريتا فيس ليفت 2022 النسخة المحسنة الجديدة، والتي جاءت بلغة تصميم جديدة كليًا ومختلفة تمامًا عن لغة تصميم موديل 2021 السابق وهي نفس اللغة التصميمية المستخدمة في توسان.



وحصلت كريتا على لغة تصميم جديدة وفريدة من نوعها بواجهة رياضية حادة، ويشمل ذلك الشبكة الأمامية ذات القطع الصغيرة باللون الأسود حيث يتوسطها شعار هيونداي باللون الأسود كذلك والذي يزيد من فخامة السيارة بشكل كبير.و ذلك مع الاكصدام ذو الخطوط الأفقية والذي ينتهي بخط أحمر جذاب، إضافة للمصابيح LED الأمامية والتي تقع على جوانب السيارة بشكل عمودي وتتداخل مع الشبكة الأمامية في مظهر غاية في التميُز، وتضم أيضًا الواجهة المصابيح الضبابية.



كما جاء التصميم الجانبي ملفت بشكل كبير ويرجع هذا للجنط الرياضي قياس 17 بوصة، إضافة لحواف النوافذ وسقف السيارة المطلي باللون الأسود والذي يضيف لمسة فريدة للسيارة، حصلت الواجهة الخلفية للسيارة على بعض التعديلات البسيطة تكاد تكون غير ملحوظة