

“لوسيد” المدعومة من السعودية تجاوزت قيمتها “فورد”! “لوسيد” المدعومة من السعودية تجاوزت قيمتها “فورد”!

المربع نت – تجاوزت قيمة لوسيد موتورز المدعومة من المملكة حالياً قيمة مجموعة فورد، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة أسهمها بعد إعلان نتائجها المالية الفصلية، وتسليم بعض نسخ إير السيدان الكهربائية بالكامل قبل بضعة أسابيع.



قفز قيمة سهم لوسيد ما يقرب من 24% يوم الثلاثاء الماضي، ليُصبع سعره 55.42 دولار (207.8 ريال)، ولترتفع قيمة الشركة إلى 90 مليار دولار (337.5 مليار ريال) تقريباً، مقارنة بـ فورد البالغ قيمتها حوالي 79 مليار دولار (296 مليار ريال).



الجدير بالذكر أن فورد قبل أربع سنوات كانت قد فكرت في الاستحواذ على لوسيد موتورز، عندما كانت في مرحلة مضطربة لبدء الإنتاج، ومن جانبه، جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإنقاذ الشركة باستثمار 1.3 مليار دولار (4.9 مليار ريال)، واليوم، يحتفظ الصندوق بملكية 63% من قيمة الشركة، في حين أن فورد استثمرت بالفعل في شركة كهربائية أخرى وهي ريفيان.

نتج عن هذا الاستثمار نتائج جيدة، حيث أصبحت حصة الصندوق حالياً حوالي 46 مليار دولار (172.5 مليار ريال)، في حين لا يزال الطريق أمام لوسيد بعيد كل البعد عن الوضوح حيث كشف تقرير الأرباح أن الشركة خسرت أكثر من 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال) حتى الآن لعام 2021.وفي النهاية، ستحتاج لوسيد إلى زيادة إنتاج سيارتها إير، حيث كانت تخطط لإنتاج 20,000 نسخة منها في العام المقبل، ويُذكر أنه تم الكشف عن إير لأول مرة في ديسمبر 2016، وفي ذلك الوقت، كانت الخطة هي أن يتم تسليم الوحدات الأولى في 2018، وفي المستقبل، تعتزم الشركة تقديم اس يو في كهربائية قبل نهاية 2023.



