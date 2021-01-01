أكد الفريق مهندس كامل – وزير النقل – أن الوزارة خلال الفترة القادمة ستدعم أسطول أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبرجيت) التابعة لوزارة النقل بحافلات تعمل بالكهرباء إلى جانب 20 حافلة تعمل بالغاز والتي تعاقدت عليها الشركة للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لشركة وسائل النقل MCV – ممثل مرسيدس العالمية – لتفقد عدد من الحافلات التي تعمل بالكهرباء وللاطلاع على خطة الشركة لتصدير منتجاتها للسوق المحلي والعالمي ، حيث يتم توريد عدد من مكوناتها من الخارج والبعض الآخر من المكونات المصرية ضمن خطة الدولة المصرية لتوطين هذه النوعية من الصناعة في مصر.
وتتمتع هذه الحافلات بمستوى عالي من الرفاهية والجودة بالإضافة الى تميزها بمستوى صفر من الانبعاثات الضارة بالبيئة ، والتي يأتي تصنيعها ضمن توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة.
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التعليقات على ” سوبر جيت ” تستعد للعاصمة الإدارية بالأتوبيس الكهربائي
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