

” سوبر جيت ” تستعد للعاصمة الإدارية بالأتوبيس الكهربائي ” سوبر جيت ” تستعد للعاصمة الإدارية بالأتوبيس الكهربائي

أكد الفريق مهندس كامل – وزير النقل – أن الوزارة خلال الفترة القادمة ستدعم أسطول أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبرجيت) التابعة لوزارة النقل بحافلات تعمل بالكهرباء إلى جانب 20 حافلة تعمل بالغاز والتي تعاقدت عليها الشركة للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير لشركة وسائل النقل MCV – ممثل مرسيدس العالمية – لتفقد عدد من الحافلات التي تعمل بالكهرباء وللاطلاع على خطة الشركة لتصدير منتجاتها للسوق المحلي والعالمي ، حيث يتم توريد عدد من مكوناتها من الخارج والبعض الآخر من المكونات المصرية ضمن خطة الدولة المصرية لتوطين هذه النوعية من الصناعة في مصر.



وتتمتع هذه الحافلات بمستوى عالي من الرفاهية والجودة بالإضافة الى تميزها بمستوى صفر من الانبعاثات الضارة بالبيئة ، والتي يأتي تصنيعها ضمن توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة.

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وتتميز الحافلات المنتجة من الشركة بمنحدر مؤهل لصعود ذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن مخصصة لهم داخل الحافلة ، بالإضافة إلى وجود واي فاي وشواحن للهواتف المحمولة وشاشات عرض داخلية ومرايات إلكترونية للسائق ، كما يوجد نظام لتنبيه السائق من الركاب بأماكن النزول ، وكذلك عدد 6 كاميرات (3 داخلية و3 خارجية).كما تزود هذه الحافلات بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب، وأنظمة التحصيل الإلكتروني، والمتابعة الإلكترونية، وأنظمة التقاطر الإلكترونية، وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS.وأكد الوزير على حرص وزارة النقل على تقديم خدمة نقل مميزة داخل العاصمة الإدارية الجديدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسير بالكهرباء والغاز وتحقيق أفضل معاملات قياس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين