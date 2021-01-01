مرسيدس مايباخ GLS فيس ليفت 2023 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

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صورة الخبر: مرسيدس مايباخ GLS فيس ليفت 2023 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها
مرسيدس مايباخ GLS فيس ليفت 2023 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

المربع نت – رُصدت مرسيدس مايباخ GLS اختبارية في أوروبا بتمويه خفيف، رغم أنه لم يمضي على كشفها سوى عامين.

وقد اتضح أن النسخة الأكثر فخامة من GLS ستحصل على تحسينات تصميمية خفيفة لتتماشى مع شكل S كلاس الجديدة.

وإن كانت لم تحصل المقدمة على تغيرات ملحوظة حسب الصور التجسسية، لكن هذا لا يمنع حصولها على تغيرات خلال فترة التطوير.

ولم تطل التغيرات الجانب أيضا، ليبقى تصميم العجلات والعتبات الجانبية الكهربائية كما هي، في حين نجد تمويه حول المصابيح الخلفية التي تظهر بنفس ترتيب عدسات الإضاءة لكن برسومات مختلفة.

وفي مقصورة السبع مقاعد، يقال أن العدادات الرقمية ستحصل على رسومات محدثة، وأن يعمل نظام المعلومات والترفيه بأحدث إصدار من MBUX، وتوقع حصول نسخة مايباخ على عجلة القيادة ثلاثية الأذرع من S كلاس.

وإن كان يتوقع حصول الاس يو في على نفس تصميم شاشة S كلاس الرأسية، لكن قد لا يحصل هكذا تغير كبير مع هذا تحديث الفيس ليفت البسيط.

صورة الخبر: مرسيدس مايباخ GLS فيس ليفت 2023 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

المصدر: المربع نت

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