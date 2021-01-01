بالصور.. تعرف على فئات وأسعار السيارة اليابانية الجديدة

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت أسعار ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 لأول مرة في السوق المصرية، وجاءت الفئة الأولى 235 ألف جنيه وسجلت الفئة الثانية 275 ألفاً
وأكد الشركة فتح باب الحجز على تويوتا بيلتا 2022 بداية من يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر.
تستمد السيارة تويوتا بيلتا 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصانا، مقارن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، أو علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات، جميعهم ينقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية
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