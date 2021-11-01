

استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19 نوفمبر استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19 نوفمبر

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الأستقرار اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 حيث انخفضت أسعارها في السوق المحلية وكان سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة من 23 إلى 24 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 27 إلى 29 جنيها حسب المنطق.



كما تراوح سعر الفراخ البلدية بالمزرعة ما بين 33 جنيها للكيلو، و بلغ سعر المستهلك من 35 إلى 37 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 43 جنيها سعر الكيلو للمستهلك .



من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى للوزارة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى حوالي 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

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وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أنه لأول مرة منذ عام 2006 أي منذ حوالي 15 عام تقوم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE باعتماد 30 منشآة داجنة خالية من إنفلونزا الطيور مما يسمح بالتصدير مرة أخرى خاصة بعد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة حتى يسمح لها بالتصدير مما يعد دعما للاقتصاد الوطني .وأوضح د.محمد القرش، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين ووجه بتخصيص مساحات كبير من قطع الأراضي لضخ المزيد من الاستثمارات الداجنة في المناطق التي لا يمكن الزراعة فيها.وتابع يتم تحديد أماكن إستثمار الدواجن بناءا على خريطة استثمارية يتم تحديدها مع المحافظين حتى نستطيع التوسع في الإنتاج الداجني فيها حيث تصل الإستثمارات الحالية إلى حوالي 100مليار جنيه من أجل المحافظة على الإكتفاء الذاتي في ظل الزيادة السكانية.