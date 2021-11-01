شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الأستقرار اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 حيث انخفضت أسعارها في السوق المحلية وكان سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة من 23 إلى 24 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 27 إلى 29 جنيها حسب المنطق.
كما تراوح سعر الفراخ البلدية بالمزرعة ما بين 33 جنيها للكيلو، و بلغ سعر المستهلك من 35 إلى 37 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 43 جنيها سعر الكيلو للمستهلك .
من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى للوزارة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى حوالي 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
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التعليقات على استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19 نوفمبر
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