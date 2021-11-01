شهدت وزارة التموين، والتجارة الداخلية، والقطاعات التابعة لها خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الفعاليات والأحداث الهامة، كان أبرزها إصدار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الخميس، توجيه وزاري يقضي بتفعيل صرف الخبز للبطاقات بدل فاقد وتالف خلال 72 ساعة من تفعيلها واستلام الرقم السري.
كما افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة صباح الخميس الموافق 18 من الشهر الجاري، أول فرع لشركة «چيان Geant الفرنسية الشهيرة التابعة لمجموعة كازينو Casino القابضة» بالتجمع الخامس بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ100 مليون جنيه، حيث تعد ثاني أكبر سلسلة تجارية بدولة فرنسا.
بينما استهلت وزارة التموين الأسبوع يوم السبت الموافق 13 من الشهر الجاري، بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية عن إجراء مناقصة محدودة رقم 7 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد، وحددت الهيئة العامة للسلع التموينية مدة التسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 يناير من العام القادم 2022.
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التعليقات على «التموين» في أسبوع| صرف الخبز خلال 72 ساعة من تفعيل البطاقة
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