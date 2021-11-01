

«التموين» في أسبوع| صرف الخبز خلال 72 ساعة من تفعيل البطاقة «التموين» في أسبوع| صرف الخبز خلال 72 ساعة من تفعيل البطاقة

شهدت وزارة التموين، والتجارة الداخلية، والقطاعات التابعة لها خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الفعاليات والأحداث الهامة، كان أبرزها إصدار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الخميس، توجيه وزاري يقضي بتفعيل صرف الخبز للبطاقات بدل فاقد وتالف خلال 72 ساعة من تفعيلها واستلام الرقم السري.



كما افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة صباح الخميس الموافق 18 من الشهر الجاري، أول فرع ‪ ‬لشركة «چيان Geant الفرنسية الشهيرة التابعة لمجموعة كازينو Casino القابضة» بالتجمع الخامس بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ100 مليون جنيه، حيث تعد ثاني أكبر سلسلة تجارية بدولة فرنسا.



بينما استهلت وزارة التموين الأسبوع يوم السبت الموافق 13 من الشهر الجاري، بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية عن إجراء مناقصة محدودة رقم 7 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد، وحددت الهيئة العامة للسلع التموينية مدة التسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 يناير من العام القادم 2022.

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كما شهد الأسبوع الجاري والذي يوشك على الانتهاء خلال ساعات، تعطل موقع دعم مصر الخاص بخدمات البطاقة التموينية، واستمرار تلقي طلبات أصحاب البطاقات التموينية عبر مصر الرقمية، والمكاتب المطورة المنتشرة على مستوى الجمهورية.كما أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية سيارات متنقلة، إلى محافظة أسوان، لتوفير جميع السلع للاهالي المحافظة بتخفيضات 30%،وذلك فور تضررها بالامطار.وشدد وزير التموين على وجود مخزون كافي لأكثر من ثلاثة أشهر على الأقل من السلع التموينية، والغذائية، بجميع المحافظات الساحلية والحدودية.كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية،تنفيذا لقرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة المهندس ‏الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأي موظف ‏لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد ‏الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل ‏PCR‏ أسبوعيًا.أكد ‏الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حصول العاملين ‏بالوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد توفير أطقم طبية بديوان ‏عام الوزارة يوم 15 نوفمبر لتطعيم جميع العاملين بالوزارة.