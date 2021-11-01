

بـ30 مليار جنيه.. تنفيذ 198 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات بـ30 مليار جنيه.. تنفيذ 198 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحي المدن، والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة مليون و374 مترا مكعبا يوميا، لمياه الشرب، ومليون و881 مترا مكعبا يوميا، للصرف الصحي، منها 1.2 مليون متر مكعب يوميا سيتم تحويل نظام معالجتها من ابتدائي إلى ثانوي بمحطة معالجة أبورواش، بتكلفة استثمارية نحو 30 مليار جنيه، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ تلك المشروعات.



وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الجهاز انتهى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 256 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحي المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، موزعة على النحو التالي:



محافظة القاهرة:

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29 مشروعاً للصرف الصحي، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة.محافظة الجيزة:45 مشروعاً للصرف الصحي، و12 مشروعاً لمياه الشرب.محافظة القليوبية:121 مشروعاً للصرف الصحي، و28 مشروعاً لمياه الشرب.محافظة الإسكندرية:13 مشروعاً للصرف الصحي، و7 مشروعات لمياه الشرب.