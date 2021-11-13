

فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا للجسم فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا للجسم

تعتبرالشوكولاتة الداكنة لها العديد من الفوائد للجسم، بخلاف مذاقها الذي يعشقه الكثيرون، فإن الشوكولاتة تحتوي على العناصر الغذائية الرائعة، ومنها الكالسيوم والحديد والفيتامينات.



وتقول يانا جريشينا، ،خبيرة التغذية الروسية، إنه لابد من تناول الشوكولاتة الداكنة داخل النظام الغذائي اليومي.



وأضافت أن هذا النوع من الشوكولاتة تحتوي على 55٪ على الأقل من الكاكاو الطبيعي، بينما يحتوي الحليب على 25-35٪ فقط.

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت أن الشوكولاتة الداكنة تتميز بأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر بالإضافة لمضادات أكسدة أكثر بكثير، كما ونحصل على معظم السعرات الحرارية من الشوكولاتة الداكنة من الدهون، وليس من الكربوهيدرات، مثل الحليب.كما تعتبرالشوكولاتة الداكنة هي مصدر ممتاز للحديد والمغنيسيوم، النحاس والمنجنيز والمعادن الأخرى، إلى جانب ذلك، تساهم في تحسين المزاج.ونصحت الخبيرة بتناول 20 جراما من الشكولاتة الداكنة في اليوم، مؤكدة في الوقت ذاته بعدم تناولها على معدة فارغة.