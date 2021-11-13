تعتبرالشوكولاتة الداكنة لها العديد من الفوائد للجسم، بخلاف مذاقها الذي يعشقه الكثيرون، فإن الشوكولاتة تحتوي على العناصر الغذائية الرائعة، ومنها الكالسيوم والحديد والفيتامينات.
وتقول يانا جريشينا، ،خبيرة التغذية الروسية، إنه لابد من تناول الشوكولاتة الداكنة داخل النظام الغذائي اليومي.
وأضافت أن هذا النوع من الشوكولاتة تحتوي على 55٪ على الأقل من الكاكاو الطبيعي، بينما يحتوي الحليب على 25-35٪ فقط.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا للجسم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق