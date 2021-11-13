تختلف صفات الرجل من شخص لآخر حسب عوامل كثيرة تلعب دورًا فى تكوين شخصيته مثل التنشئة الاجتماعية والثقافية والمستوى التعليمى وغيرها من العوامل التى تكون صفات الرجل، ولكن يظل هناك صفات مشتركة بين معظم الرجال المصريين، ونستعرضها فى هذا التقرير الساخر بمناسبة اليوم العالمي للرجال، والذي لا يقلل من شهامة وجدعنة الرجل المصري.
مميزات الرجل المصرى: باله طويل
يتميز الرجل المصرى بطول البال، حيث إنه ينسى إصلاح أى شىء فى المنزل سواء مقعد خشبى أو درف وأدراج خزانات الملابس أو المطبخ وغيرها من الأشياء البسيطة التى لا تستغرق الكثير من الوقت، ولكنه يتحجج بأى شىء لزوجته ليهرب من إصلاح هذه الأشياء وقد يستغرق الأمر لسنوات حتى يقرر إصلاحها.
بيعرف يجدد روتين الحياة الزوجية
لا يحب معظم الرجال المصريين العيش فى روتين زوجى ممل، حيث يبدع معظمهم فى ابتكار المشاكل والخلافات حتى على أتفه الأسباب، حتى يتشاجر مع زوجته لفترة من الوقت، وبذلك يساعد على تجديد حياته الزوجية بالقليل من المشاجرة ببعض أيام الأسبوع حتى يتخلص من الشعور بالملل.
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التعليقات على اليوم العالمى للرجل.. 6 مميزات مش هتلاقيها غير فى الراجل المصرى
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