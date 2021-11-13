

اليوم العالمى للرجل.. 6 مميزات مش هتلاقيها غير فى الراجل المصرى اليوم العالمى للرجل.. 6 مميزات مش هتلاقيها غير فى الراجل المصرى

تختلف صفات الرجل من شخص لآخر حسب عوامل كثيرة تلعب دورًا فى تكوين شخصيته مثل التنشئة الاجتماعية والثقافية والمستوى التعليمى وغيرها من العوامل التى تكون صفات الرجل، ولكن يظل هناك صفات مشتركة بين معظم الرجال المصريين، ونستعرضها فى هذا التقرير الساخر بمناسبة اليوم العالمي للرجال، والذي لا يقلل من شهامة وجدعنة الرجل المصري.



مميزات الرجل المصرى: باله طويل

يتميز الرجل المصرى بطول البال، حيث إنه ينسى إصلاح أى شىء فى المنزل سواء مقعد خشبى أو درف وأدراج خزانات الملابس أو المطبخ وغيرها من الأشياء البسيطة التى لا تستغرق الكثير من الوقت، ولكنه يتحجج بأى شىء لزوجته ليهرب من إصلاح هذه الأشياء وقد يستغرق الأمر لسنوات حتى يقرر إصلاحها.



بيعرف يجدد روتين الحياة الزوجية

لا يحب معظم الرجال المصريين العيش فى روتين زوجى ممل، حيث يبدع معظمهم فى ابتكار المشاكل والخلافات حتى على أتفه الأسباب، حتى يتشاجر مع زوجته لفترة من الوقت، وبذلك يساعد على تجديد حياته الزوجية بالقليل من المشاجرة ببعض أيام الأسبوع حتى يتخلص من الشعور بالملل.

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عنده دقة ملاحظةيمتلك الرجل المصرى دقة ملاحظة قوية، والتى يستخدمها عند جلوسه يوم إجازته عن العمل أو عند فترة تقاعده، حيث يبدأ فى البحث بالمنزل عن الأتربة المتراكمة بقطع الأثاث وكذلك الأشياء التى ليست موجودة مكانها، وتغيير أماكن قطع الأثاث، وغيرها من الأشياء التى تغيرت فى المنزل خلال فترة انشغاله فى العمل.حنين ورومانسى من الدرجة الأولىيتميز الرجل المصرى أيضًا بحنيته مع زوجته، حيث يستطيع تهدئه أعصابها بعد شجارها معه، بترديد بعض الكلمات الرومانسية أو إبداء إعجابه بمظهرها خلال هذه الفترة، مثل أن يقول لها "أنتى خسيتى.. الفستان حلو عليكى.. تسلم إيدك أكلك تحفة".بيعرف يفرفش نفسه بأقل الإمكانياتيستطيع الرجل المصرى أن يسعد نفسه بأقل الإمكانيات حيث يجد معظمهم متعته الحقيقة فى الجلوس مع أصدقائه على المقاهى للتحدث فى أمور مختلفة فى الحياة أو مشاهدة مباريات كرة القدم وغيرها.رياضى من الدرجة الأولىيعتبر الرجل المصرى رياضى بطبعه، حيث يشجع معظمهم فرق رياضية مختلفة مثل فرق كرة القدم، والتى يحرص على متابعة مبارياتها سواء بالذهاب إلى الاستاد أو بمشاهدة المباريات على التليفزيون أو حتى بالاستماع للراديو أثناء سيره بالشارع.