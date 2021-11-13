طبيب روسي: «فيتامين ك» يحد من تأثير الأدوية على الدم

يعتبر «فيتامين ك» من الفيتامينات المهمة للجسم، كما ينتمي هذا الفيتامين إلى مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، لذلك يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة العظام والقلب، فالبكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء قادرة على تصنيع فيتامين ك.
ويعد هذا الفيتامين من الفيتامينات الذائبة في الدهون أي أنها تحتاج الدهون لتنقلها عبر مجرى الدم، حيث يتواجد فيتامين ك في العديد من أعضاء الجسم مثل الدماغ القلب والعظام.
ويقول طبيب روسي مياسنيكوف، إن فيتامين ك يمكن أن يحيد تأثير أدوية ترقق الدم وبالتالي يحدث تجلط الدم.
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