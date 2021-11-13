طبيب روسي: «فيتامين ك» يحد من تأثير الأدوية على الدم

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طبيب روسي: «فيتامين ك» يحد من تأثير الأدوية على الدم

يعتبر «فيتامين ك» من الفيتامينات المهمة للجسم، كما ينتمي هذا الفيتامين إلى مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، لذلك يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة العظام والقلب، فالبكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء قادرة على تصنيع فيتامين ك.

ويعد هذا الفيتامين من الفيتامينات الذائبة في الدهون أي أنها تحتاج الدهون لتنقلها عبر مجرى الدم، حيث يتواجد فيتامين ك في العديد من أعضاء الجسم مثل الدماغ القلب والعظام.

ويقول طبيب روسي مياسنيكوف، إن فيتامين ك يمكن أن يحيد تأثير أدوية ترقق الدم وبالتالي يحدث تجلط الدم.

وأضاف الطبيب، أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك لا تؤثر على الدم، ولكن هناك عوامل تخثر ينظمها هذا العنصر، كما يجب على المرء الامتناع عن الإفراط في تناول البقدونس والكزبرة والكرفس.

وحذر الطبيب من أنه إذا أعطينا شخصا أدوية مسيلة للدم، وأكل في نفس الوقت الفاصوليا الخضراء، وقضم البروكلي، وأكل السبانخ، فإن كل هذه المنتجات يمكنها ببساطة تحييد تأثير الأدوية.

وأشار إلى أن فيتامين K في حد ذاته لا يسبب تجلط الدم، ولكن يمكنه تحييد تأثير الأدوية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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