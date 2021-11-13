رصدت كاميرا مراقبة في متجر للهواتف لحظة انفجار بطارية هاتف كادت أن تهدد حياة أحد العاملين في المتجر.
ووقعت الحادثة في الـ 5 من نوفمبر الجاري، في ثاي نغوين، شمالي فيتنام، لكن الفيديو انتشر في الأيام الأخيرة.
وكان الموظف في المتجر يصلح هاتفا، وفي الأثناء انفجرت البطارية مطلقة ألسنة من اللهب.
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التعليقات على فيديو لكرة النار.. نجا بأعجوبة من "فخ الهاتف"
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