العثور على جسم غريب حير الأطباء داخل كبد سورية | صور

أثارجسم غريب داخل كبد فتاة جدلا كبير على وسائل التواصل الأجتماعي، ولكن الأطباء استطاعوا استئصاله بنجاح ومعالجة المريضة.
حيث أعلنت إحدي المستشفيات في سوريا،عن حالة سريرية تم رصدها في شعبة الجراحة العامة الأولى، حيث راجعت مريضة المستشفى بعد معاناتها من ارتفاع الحرارة وعدد من الأعراض.
وتقول المريضة إنها كانت تعاني من خراج كبدي وتم تخريجها في قبل شهرين تقريبا، وبعد إجراء صور طبقي محوري تبين وجود جسم أجنبي غريب، حيث تم رصد "منطقة كبدية ناقصة الكثافة في القطعة السادسة غير واضحة الحدود دون تجمع سائل صريح مع وجود جسم زائد الكثافة شريطي الشكل".
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