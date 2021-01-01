شبانة: محمد محمود يرفض قرار الأهلى

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صورة الخبر: محمد محمود لاعب النادي الأهلي
محمد محمود لاعب النادي الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة أن محمد محمود، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، رفض الرحيل خلال الجلسة التي جمعت بينه وبين مسئولي الجهاز الفني، وتمسك بكافة الفرص التي تمنحه البقاء مع الفريق، وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وتابع شبانة، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، أن مصدرا بالأهلي كشف إصرار محمد محمود على البقاء وعدم الإعارة في يناير، وهو السبب وراء البرنامج البدني القوي الذي يخضع له في الوقت الحالي تحت قيادة كابيلو مدرب الأحمال.

وواصل شبانة: "المصدر أوضح أيضا أن محمد محمود أبلغ وكيله نادر شوقي أن فرصته في الرحيل عن الأهلي ستكون حال خروجه من حسابات بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي في المعسكرات المقبلة للفريق، سواء في ديسمبر المقبل في الإمارات أو في يناير.

المصدر: youm7

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