ألغى الأمير البريطاني تشارلز زيارته إلى حاملة طائرات تقبع قبالة الساحل المصري، حيث تواصل البحرية الملكية البحث عن حطام مقاتلة F35 بعد يومين من تحطمها في البحر الأبيض المتوسط.
الأسطول البريطاني ينتشل مقاتلة "إف-35" من البحر المتوسط لمنع وقوعها "في يد روسيا"
والأمير تشارلز الذي زار مع زوجته كاميلا دوقة كورنوال، الأهرامات المصرية، كان من المقرر أن يقوما اليوم الجمعة، برحلة على متن مروحية لتفقد حاملة الطائرات التي تحمل اسم HMS Queen Elizabeth، إلا أن هذه الزيارة ألغيت في ظل عمليات البحث عن مقاتلة "إف-35" الحديثة أمريكية الصنع التي تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، والتي سقطت في مياه البحر المتوسط يوم الأربعاء.
وقد طلبت بريطانيا مساعدة من الولايات المتحدة للعثور على الطائرة المقاتلة وانتشال حطامها من البحر الأبيض المتوسط.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأمير تشارلز يلغي رحلته إلى حاملة طائرات على الساحل المصري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق