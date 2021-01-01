"الرجل الحديدي" لأول مرة في مصر

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"الرجل الحديدي" لأول مرة في مصر

تقام منافسات بطولة الرجل الحديدي IRON MAN، اليوم الجمعة، ولأول مرة في مصر، في سهل حشيش بالغردقة، بمشاركة 1500 متسابق من مختلف دول العالم.

ووافقت مؤسسة IRONMAN العالمية على إقامة بطولة IRONMAN لمدة 3 سنوات بمصر، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض.

وتؤهل بطولة الرجل الحديدي إلى منافسات بطولة العالم والمقرر لها في نيوزلاندا، وتحظى البطولة باهتمام كبير من وسائل الإعلام الدولية.

وتأتي البطولة العالمية IRONMAN في نسختها الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، لتنفرد مدينة الغردقة بإقامة النسخة الأولى لها على أرض مصر، كأحد أساليب الجذب السياحي للبحر الأحمر.

وتشهد البطولة 3 منافسات في رياضة السباحة، والجري، والدراجات، وتبلغ مسافة المنافسات 113 كيلومترا ( السباحة لمسافة 1.9 كم والدراجات الهوائية 90 كم والجري 21.1 كم) على امتداد الشاطئ.

المصدر: صحيفة "الأخبار اليوم"المصرية

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