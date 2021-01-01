قال ثاني أكبر جنرال أمريكي إن اختبار الصين لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قد "دار حول العالم"، محذرا من أن الصين قد تتمكن يوما ما من شن هجوم نووي مفاجئ على الولايات المتحدة.
جنرال أمريكي يحذر من هجوم نووي مفاجئ على بلاده بصاروخ صيني الصين تختبر صاروخا فرط صوتي قادر على عبور القطب الجنوبي
وتابع الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة المنتهية ولايته: "لقد أطلقوا صاروخا بعيد المدى. سار حول العالم، وأسقط مركبة انزلاقية تفوق سرعته سرعة الصوت التي عادت إلى الصين، وأثرت على هدف في الصين".
وعندما سئل عما إذا كان الصاروخ أصاب الهدف، قال هيتين: "قريب بما فيه الكفاية"، محذرا من أنه يوما ما قد تكون لديهم القدرة على شن هجوم نووي مفاجئ على الولايات المتحدة.
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