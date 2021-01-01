ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، رفض عرضا من أحد الأندية العربية لتدريب فريقها الكروي.
وأكد تقرير نشره موقع توتو ميركاتو الإيطالي الخميس أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، رفض خلافة تشافي هيرنانديز في السد القطري.
وبحسب الموقع الإيطالي، حاول السد إقناع زيدان بقيادة الفريق، موضحا أن المدرب الفرنسي رفض العرض بشكل نهائي.
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التعليقات على زيدان يرفض عرضا عربيا
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