طريقة عمل البطاطس التركية فى أقل من 10دقائق



طريقة عمل البطاطس التركية طريقة عمل البطاطس التركية

تعتبر البطاطس من أشهى الأكلات التي يعشقها الأطفال وتعتبر من أسهل وأطعم الأكلات التي يسهل علينا تحضيرها في أقل وقت وتعتبر من الوجبات المشبعة لذلك سوف يستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل البطاطس التركية في أقل من 10 دقائق.



المكونات:



واحد كيلو من البطاطس المبشورة بدون سلق



فلفل أخضر الكمية على حسب الرغبة

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فلفل أحمر على حسب الرغبةحزمة صغيرة من البقدونس٣ملاعق من الدقيقبيضةملحفلفل اسودبهارات مشكلطريقة التحضير :نوم بتجهيز البطاطس عن طريق البشر بدون سلق ثم نقوم بإضافة جميع المكونات ويتم خلطهم جيدًا مع بعض حتى تتجانس عجينه البطاطس سهلة الاستخدام ثم نقوم بعمل قرص منها تصلح للطهي ونقوم بتوفير طاسة ممتلئة بالقليل من الزيت ثم نقوم بوضع قطع البطاطس المحضرة بداخل الطاسة علة نار هادئة إلى أن تأخذ اللون الذهبي وتقدم بشكل مرتب ومن الممكن أن تناول بجانبها الأرز الأبيض وطبق السطلة الغني بالخضروات وعصير الليمون .