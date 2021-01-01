طريقة عمل البطاطس التركية فى أقل من 10دقائق

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طريقة عمل البطاطس التركية

تعتبر البطاطس من أشهى الأكلات التي يعشقها الأطفال وتعتبر من أسهل وأطعم الأكلات التي يسهل علينا تحضيرها في أقل وقت وتعتبر من الوجبات المشبعة لذلك سوف يستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل البطاطس التركية في أقل من 10 دقائق.

المكونات:

واحد كيلو من البطاطس المبشورة بدون سلق

فلفل أخضر الكمية على حسب الرغبة

فلفل أحمر على حسب الرغبة

حزمة صغيرة من البقدونس

٣ملاعق من الدقيق

بيضة
ملح

فلفل اسود

بهارات مشكل

طريقة التحضير :

نوم بتجهيز البطاطس عن طريق البشر بدون سلق ثم نقوم بإضافة جميع المكونات ويتم خلطهم جيدًا مع بعض حتى تتجانس عجينه البطاطس سهلة الاستخدام ثم نقوم بعمل قرص منها تصلح للطهي ونقوم بتوفير طاسة ممتلئة بالقليل من الزيت ثم نقوم بوضع قطع البطاطس المحضرة بداخل الطاسة علة نار هادئة إلى أن تأخذ اللون الذهبي وتقدم بشكل مرتب ومن الممكن أن تناول بجانبها الأرز الأبيض وطبق السطلة الغني بالخضروات وعصير الليمون .

المصدر: اليوم السابع

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