جهود عديدة تبذلها الحكومات الأوروبية لتحجيم أنشطة الإرهاب والجماعات المتطرفة وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، بالتزامن مع التحركات غير مسبوقة على نشاط الجماعة الإرهابية فى أوروبا، والتى تكثفت بعد إقرار الاتحاد الأوروبى قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة.
وكشفت دراسة للمركز الفرنسى للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن أوروبا تعمل حاليا على مواجهة مخاطر الإسلام السياسى، والتى انتشرت بقوة مع الانتشار الواسع لمؤسسات الإخوان فى أوروبا، بعد عمليات التفجيرات الإرهابية التى اجتاحت أوروبا ولا سيما فرنسا.
وأضافت الدراسة أن العديد من المؤتمرات سلطت الضوء على تلك المؤسسات ودعمها للفكر المتطرف، مثل مؤتمر "الاستثمارات القطرية في أوروبا بين السياسة والإرهاب - فرنسا نموذجا" الذي عقد في باريس، وأوضح أن هناك 242 جمعية إخوانية تمولها قطر في فرنسا فقط، بدعوى مساعدة مسلمي فرنسا، لكنها في الحقيقة تستهدف من وراء ذلك الدعم نشر الفكر المتطرف وتقديم الإخوان للغرب كجماعة دينية تتقبل العمل بمبادئ الديمقراطية، على الرغم من وجود وثائق إخوانية تثبت رفض الجماعة النموذج العلماني الفرنسي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على دراسة تكشف تحركات فرنسا ضد الإخوان لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق