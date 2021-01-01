ميزنى والدى بأرض عن إخوتى الذين رفضوا ذلك فهل عليه إثم؟.. دار الإفتاء تجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية



كنت مراعياً لوالدى الذى توفاه الله حتى أننى قد تركت فرصة السفر للعمل بالخارج لاجله وقد وجدنا أنه قد خصص لى قيراط ونصف قيراط من أرضه التى تبلع 18 ونصف قيراط من الأرض تمييزاً عن اخوتى الذين غضبوا من ذلك الفعل فهل ما فعله والدى حرام ام حلال .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إذا كتب الاب ذلك العقد فى كامل أهليته اى واعياً مدركاً على غير مرض فتصرفه صحيح .



وأوضح أمين الفتوى أن الحالة التى شملها السؤال تشير إلى سبب من الأسباب التى تتيح تمييز أحد الابناء لما قدمه من البر وعليه فأن اخذ الابن ما كتبه الاب حق ولا ذنب على والده فى كل الاحوال فى تلك المسألة .

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قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل حقوق الناس محرم شرعا ومن كبائر الذنوب.وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟" أن الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".حكم تأخير توزيع الميراثورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.