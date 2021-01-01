وزير التعليم يعلن 9 تعليمات عاجلة لطلاب أولى ثانوي بشأن التابلت



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، 9 قواعد وتعليمات مهمة يجب على طلاب أولي ثانوي الالتزام بها بعد استلام جهاز التابلت.



وقد تمثلت تعليمات وزير التربية والتعليم فيما يلي :



عدم وضع كلمة سر للتابلت

عدم استخدام شاحن غير الشاحن الأصلي للتابلت

عدم ترك التابلت لفترة طويلة في الشاحن بالكهرباء

عدم تغيير الإعدادات الخاصة بالتابلت

ضرورة متابعة أي رسائل تظهر على التابلت مع المعلم ومسئولي التطوير في المدرسة

بعد استلام التابلت لابد من توصيله بالانترنت وعمل تحديث آخر إصدار من البرنامج

في حالة تعرض التابلت للكسر أو خروجه من النظام يرجى التوجه للتوكيل

لابد من التأكد من أن كاميرا التابلت لا تعمل نهائيا

لابد من التأكد من وجود برنامج نوكس واسم الدفعة على التابلت

و شدد وزير التربية والتعليم ، على ضرورة عدم وضع كلمة سر على التابلت ، مؤكدا أن هذه القاعدة تم الاتفاق عليها لمنع مشكلات كثيرة تم رصدها في الأعوام السابقة.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه هى القواعد التسعة فقط القواعد الرسمية ، ولا يجب تداول اى معلومات اخرى من غير القنوات الرسمية فيما يتعلق بهذا الموضوع.وأعلنت المدارس الثانوية لطلابها خطوات تحميل الكتب المدرسية الالكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت.وتمثلت هذه الخطوات في :- ادخل ايقونة موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت- اضغط على بوابة التعليم الالكتروني- اضغط على المرحلة الثانوية- حدد الصف الدراسي الذي تريد تحميل كتبه- اضغط على ايقونة الكتب الدراسية الالكترونية-اختر المادة المراد تحميل كتبها-اضغط على تحميل الملفجدير بالذكر أنه قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرر عدم طباعة كتب ورقية للمرحلة الثانوية لكل الطلاب من العام الأول إلى الثالث الثانوى، على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة تابلت يمكنهم من خلالها الوصول لكافة مصادر التعلم والاستفادة بجميع المنصات التعليمية.وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.وعلى جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة للطلاب الراسبين في الثانوية العامة ويرغبون في التحويل لمدارس التعليم الفني أو لا يرغبون في استكمال مراحلهم التعليمية، فلا يحق لهؤلاء الطلاب الاحتفاظ بأجهزة التابلت التي تم توزيعها على طلاب مرحلة الثانوية العامة.وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية: على هؤلاء الطلاب تسليم أجهزة التابلت الخاصة بهم في مدارسهم قبل إنهاء إجراءات تحويل الطالب إلى أي مدرسة أخرى بخلاف مدارس الثانوية العامة.